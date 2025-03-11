Буякевич: Игнорирование в ОБСЕ атак ВСУ по объектам РФ связано с повесткой ЕС

Игнорирование атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским гражданским объектам со стороны европейских представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) связано с милитаристской повесткой Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич, передает РИА Новости.

«Это связано с тем, что ЕС и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают свою милитаристскую повестку. Они обуславливают ее якобы существованием "российской военной угрозы" (...). На этом фоне им просто не с руки говорить о том, что Украина атакует гражданские объекты на территории России», — отметил зампостпреда.

По словам Буякевича, европейские лидеры понимают, что на самом деле ВСУ делают с российскими гражданскими лицами, но публично об этом никогда не скажут, поскольку «у них всех стоит задача покрывать военные преступления Киева».