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13:08, 11 марта 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что с 11 по 13 марта в горах республики будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением опор линий связи и электропередачи, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

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В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. «При сходе лавины бегите в сторону, чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС подчеркнули, что до 11 марта в горах Кубани и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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