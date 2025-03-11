В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что с 11 по 13 марта в горах республики будет лавиноопасно. В связи с этим спасатели прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением опор линий связи и электропередачи, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. «При сходе лавины бегите в сторону, чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС подчеркнули, что до 11 марта в горах Кубани и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

