В Раде отреагировали на шутку Зеленского о костюме

Депутат Рады Дмитрик заявил об упадке тирании после шутки Зеленского о костюме

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале отреагировал на шутку президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у него костюма.

«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Дмитрук, приложив фрагмент выступления Зеленского.

Ранее Зеленский саркастически извинился за отсутствие костюма, выступая на вручении «Шевченковской премии». «Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — заявил украинский лидер.

28 февраля на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американские журналисты пристыдили украинского лидера из-за наряда. Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.