Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 11 марта 2025Бывший СССР

В Раде отреагировали на шутку Зеленского о костюме

Депутат Рады Дмитрик заявил об упадке тирании после шутки Зеленского о костюме
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале отреагировал на шутку президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у него костюма.

«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Дмитрук, приложив фрагмент выступления Зеленского.

Ранее Зеленский саркастически извинился за отсутствие костюма, выступая на вручении «Шевченковской премии». «Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — заявил украинский лидер.

28 февраля на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американские журналисты пристыдили украинского лидера из-за наряда. Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.

    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с Путиным

    Экзорцист назвал неопровержимое доказательство существования дьявола

    ВСУ использовали американскую РСЗО при ударе по ТЦ в Курской области

    Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

    В Раде отреагировали на шутку Зеленского о костюме

    Названы элементарные трюки для создания плоского живота

    Названа профессия с повышенным риском рака мозга

    США не пригласили на французский саммит

    США пообещали не оказывать военную помощь России в рамках конфликта на Украине

    Доходы женщин и мужчин на фрилансе сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше