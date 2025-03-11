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09:55, 11 марта 2025Экономика

В России нашли виноватых в подорожании жилья

Сенатор Гибатдинов призвал проверить ценообразование на жилье по всей России
Мария Черкасова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России стоит провести проверку ценообразования на жилье, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов.

Он отметил, что в некоторых регионах темп удорожания жилья превысил рекордные показатели в два-три раза, где-то подорожание оказалось сильнее. Сенатор считает, что ситуацией могли воспользоваться как недобросовестные застройщики, так и поставщики материалов, которые подняли цены. Гибатдинов призвал устанавливать адекватные цены на отечественные материалы.

За последний месяц в России ускорился темп подорожания жилья. По итогам февраля квартиры подешевели лишь в трех из пятидесяти исследуемых городов: Астрахани, Новокузнецке и Саратове. Заметнее всего цены выросли в Курске, где медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 3 процента, до 96,2 тысячи рублей.

При этом средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке за неделю с 3 по 9 марта снизились на 0,8 процентного пункта на первичном рынке (до 27,93 процента) и на 0,86 процентного пункта (до 28,43 процента) на вторичном рынке.

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