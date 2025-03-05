Жилье в России стало дорожать быстрее

SRG: Жилье подорожало в большинстве городов России, а рост цен ускорился

Жилье в большинстве российских городов за последний месяц прибавило в стоимости. Ускорился и темп роста цен, передает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG.

По итогам февраля квартиры подешевели лишь в трех из пятидесяти исследуемых городов: Астрахани (на 0,71 процента, до 78 тысяч рублей за квадратный метр), Новокузнецке (на 0,57 процента, до 92,2 тысячи рублей за «квадрат») и Саратове (на 0,29 процента, до 96,3 тысячи рублей). При этом в декабре жилье дешевело в 14 городах России, а в январе — в восьми. В начале года заметнее всего цены снижались в Краснодаре (на 1 процент), Ярославле (на 0,51 процента) и Новокузнецке (на 0,48 процента).

Заметнее всего цены выросли в Курске — там медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 3 процента, до 96,2 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Калининград с приростом в 2,5 процента (128 тысяч рублей за «квадрат»). Тройку лидеров замыкает Махачкала (2,4 процента, 114,4 тысячи рублей). Следом идут Киров (2,2 процента, 101,1 тысячи рублей) и Иркутск (2,12 процента, 132,2 тысячи рублей). В Москве жилье прибавило в стоимости 2 процента, дойдя до 337,1 тысячи рублей за «квадрат». В Северной столице ценник поднялся на 1,7 процента (215,2 тысячи рублей).

По мнению аналитиков, тенденция к подорожанию жилья связана с возросшей популярностью сделок за наличные. Число покупок с использованием заемных средств серьезно сократилось на фоне высоких ставок. Дальнейшее снижение цен, как полагают эксперты, зависит от того, как потенциальные покупатели решат распорядиться своими банковскими накоплениями. Если россияне решат активнее вкладываться в недвижимость, то цены в ближайшие месяцы продолжат идти вверх.

Курск также лидирует в приросте цен на вторичное жилье. Помимо него, готовый фонд подорожал в Волжском, Перми и Кирове.