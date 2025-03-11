В России назвали причину атаки дронов на Москву

Мирошник: Атака дронов на Москву показывает недовольство Киева диалогом РФ и США

Атака дронов на Москву является демонстрацией недовольства диалогом России и США. Об этом заявил заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

По его словам, атака произошла в канун визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Евпрпе (ОБСЕ). Это, отмечает Мирошник, вызывает недовольства у других стран Запада восстановлением диалога между США и Москвой.

«Поэтому они готовы на любые варианты, чтобы этот диалог срывать», — заявил чиновник.

Ранее Мирошник вырвзил мнение, что перепалка Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме была нужна для втягивания Европы в переговоры по Украине. «Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы "втянуть" в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж», — отметил он.