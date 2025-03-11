Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:28, 11 марта 2025Бывший СССР

В России назвали причину атаки дронов на Москву

Мирошник: Атака дронов на Москву показывает недовольство Киева диалогом РФ и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Атака дронов на Москву является демонстрацией недовольства диалогом России и США. Об этом заявил заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

По его словам, атака произошла в канун визита генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Евпрпе (ОБСЕ). Это, отмечает Мирошник, вызывает недовольства у других стран Запада восстановлением диалога между США и Москвой.

«Поэтому они готовы на любые варианты, чтобы этот диалог срывать», — заявил чиновник.

Ранее Мирошник вырвзил мнение, что перепалка Президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме была нужна для втягивания Европы в переговоры по Украине. «Выходка Зеленского в Белом доме нужна была, чтобы "втянуть" в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж», — отметил он.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили сотни беспилотников по Москве. Что известно о самой массированной атаке на столицу?

    В Кремле раскрыли последствия отключения Маском Starlink на Украине

    Маск потерял за день почти 30 миллиардов долларов

    Трое детей пострадали при атаке беспилотников в Подмосковье

    В Кремле призвали не «надевать розовые очки» из-за действий США

    Россиянам назвали способы сэкономить на коммуналке

    При атаке ВСУ на Подмосковье погиб сотрудник «Мираторга». Во время удара он курил на парковке. Дома у него остались жена и ребенок

    ФСБ уличила семью россиян в криминальном бизнесе

    Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта под Суджей в Курской области

    В ВСУ заявили о потере линии снабжения группировки в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше