В России подорожали подержанные китайские машины

«Авто.ру Оценка»: Средняя цена б/у машины из КНР в РФ выросла до 3,74 млн рублей

По итогам февраля средняя стоимость подержанного китайского автомобиля на российском авторынке поднялась до отметки в 3,74 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Авто.ру Оценка».

За последний зимний месяц средняя цена б/у машины из КНР на вторичном рынке увеличилась на 2,6 процента, уточнили эксперты. Речь идет о средней стоимости автомобилей не старше 15 лет.

Аналитики отметили значительный рост предложения подержанных машин с пробегом. В феврале 2025-го ассортимент доступных на вторичке автомобилей увеличился в полтора раза. В то же время доля китайских транспортных средств на вторичном рынке РФ за отчетный период впервые преодолела отметку в 5 процентов. Эксперты связали подобную динамику в том числе со снижением доли корейских, японских и европейских марок в этом сегменте (с 75 до 69 процентов).

Ранее агентство «Автостат» сообщило о резком снижении объемов продаж китайских автомобилей в России. В феврале реализация крупнейших брендов из КНР, представленных на авторынке РФ, сократилась в среднем на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Несмотря на это, доминирование китайских машин в России сохранилось. Так, в топ-10 самых востребованных брендов вошли сразу девять производителей из азиатской страны.