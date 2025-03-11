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21:44, 11 марта 2025Мир

В США рассказали о предложениях для Украины

Госсекретарь Рубио: Киев принял предложение США о прекращении огня и переговорах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация на встрече с представителями Украины в Саудовской Аравии предложила прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что Киев принял предложение США о прекращении огня и немедленных переговорах. По его словам, стороны договорились «положить конец этому конфликту таким образом, чтобы это было прочным и устойчивым и отвечало интересам Украины, ее безопасности и ее способности процветать как нации».

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты оптимистично оценивают переговоры с Украиной. По ее словам, мир по их окончании ждут «фантастические новости».

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