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09:26, 11 марта 2025Россия

В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Татарстане объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во вторник, 11 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«На территории Республики Татарстан с 06:30 (местное время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») объявлен режим "Беспилотная опасность"», — говорится в приложении ведомства.

Ранее 11 марта Министерство обороны России сообщило о самой массовой в 2025 году атаки беспилотников. Всего за ночь над территорией страны сбили 377 украинских БПЛА. По данным военного ведомства, 126 дронов ликвидировали над территорией Курской области, еще 38 — над Брянской, 25 устройств — над Белгородской, 22 аппарата — над Рязанской области и 10 — над Калужской.

При этом, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь средствами противовоздушной обороны сбито 74 беспилотника, летевших на столицу. Он также отметил, что это была самая массированная атака вражеских БПЛА на город.

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