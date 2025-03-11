Вэнс высказался о воевавшем в ВСУ родственнике

Вэнс предложил своему воевавшему в ВСУ родственнику связаться с ним через мать

Воевавшему в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) двоюродному брату вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейту Вэнсу стоит обратиться к нему напрямую через свою мать или отца, а не с помощью публичной критики. Таким образом замглавы государства отреагировал на обвинения со стороны своего родственника в интервью телеканалу Fox News.

«Что касается его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но считаю необходимым прояснить один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт [Вэнс] решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре», — отреагировал вице-президент США.

Вэнс также добавил, что этот вопрос является для него личным и он продолжает активно поддерживать связь с ближайшими родственниками своего двоюродного брата.

Ранее стало известно, что двоюродный брат Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс сражался на Украине с 2022 года, в том числе «на самых кровопролитных фронтах». Уточняется, что он оставил конфликт незадолго до вступления родственника в должность. При этом за последнее время он начал активно критиковать политику двоюродного брата, назвав его, «полезным идиотом» после перепалки в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.