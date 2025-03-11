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11:17, 11 марта 2025Мир

Во Франции атаку БПЛА на Москву связали с попыткой срыва переговоров США и Украины

Филиппо: Атака БПЛА на Москву призвана сорвать переговоры США и Украины в Джидде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы, в том числе на Москву, призвана сорвать переговоры между представителями США и Украины в городе Джидда в Саудовской Аравии. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Украина осуществляет самую крупную атаку дронов с 2022 года против России!» — написал он.

По мнению политика, Киев не мог предпринять лучшей попытки сорвать переговоры о мире, чем день встречи представителей украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что это происходит уже второй раз после «смешного поведения» президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала атака БПЛА ВСУ на Москву с визитом генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что уже не первый раз визит в Москву зарубежной делегации сопровождается атакой украинских дронов.

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