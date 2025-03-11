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13:05, 11 марта 2025РоссияЭксклюзив

Житель Подмосковья рассказал о взрывной волне после взрыва БПЛА

«Лента.ру»: Очевидец рассказал, что до него дошла звуковая волна от взрыва БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Житель деревни Павловское Истринского района Московской области сообщил, что стал очевидцем ночной атаки беспилотников (БПЛА). В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о накрывшей его взрывной волне.

«Спал дома, услышав громкий грохот. Были громкие взрывы беспилотников. Атака началась примерно в 04:10 утра. Взрывы были повсюду, как и тихие, отдаленные, так и громкие, которые происходили рядом с Павловским. Дронов было 40 минимум. Дошла звуковая волна от взрыва, было очень громко, и весь дом задрожал, благо окна не разбились, почувствовал сильный удар ветра в этот момент. Семья тоже проснулась, все переживали, сказал им, чтобы держались подальше от окон, а сам наблюдал за ситуацией», — поделился мужчина.

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них четырехлетний ребенок.

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