Воробьев рассказал о попавших в больницу после атаки дронов в Подмосковье

Воробьев: В больнице Видного остаются четверо пострадавших после атаки дронов

В больнице Видного остаются четверо пострадавших после атаки дронов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В медучреждение доставили 32-летнюю женщину с дочерью и годовалым сыном, а также их 64-летнюю бабушку.

У женщины были выявлены травмы головы, руки и ноги. Пенсионерка и девочка получили порезы от осколков стекла, пояснил губернатор.

Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено, подчеркнул Воробьев.

В больницу также доставили 17-летнего юношу с легкими порезами. По данным главы Подмосковья, его уже отпустили домой.

До этого в Минздраве России сообщили, что в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, среди них трое детей.