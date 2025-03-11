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12:46, 11 марта 2025Россия

Воробьев рассказал о попавших в больницу после атаки дронов в Подмосковье

Воробьев: В больнице Видного остаются четверо пострадавших после атаки дронов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В больнице Видного остаются четверо пострадавших после атаки дронов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В медучреждение доставили 32-летнюю женщину с дочерью и годовалым сыном, а также их 64-летнюю бабушку.

У женщины были выявлены травмы головы, руки и ноги. Пенсионерка и девочка получили порезы от осколков стекла, пояснил губернатор.

Врачи также осмотрели годовалого сына женщины — травм и повреждений у ребенка не обнаружено, подчеркнул Воробьев.

В больницу также доставили 17-летнего юношу с легкими порезами. По данным главы Подмосковья, его уже отпустили домой.

До этого в Минздраве России сообщили, что в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, среди них трое детей.

ЖЗЛ
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