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12:31, 11 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила об опасных для нервной системы освежителях воздуха

Терапевт Пронина: Ароматизаторы для дома могут вызвать раздражение глаз и горла
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

Освежители воздуха, аромасвечи и палочки для благовоний помогают устранять нежелательные запахи в доме и создавать уютную атмосферу, но могут вызвать и различные проблемы со здоровьем, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина. Безопасность ароматических средств для дома она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что в составе многих синтетических ароматических средств содержатся летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол, лимонен и фталаты. По ее словам, эти вещества могут спровоцировать раздражение глаз, носа и горла, головные боли, тошноту, а также аллергические реакции, например, кожную сыпь или зуд.

«Длительное воздействие подобных средств для дома может приводить к проблемам с дыхательной и нервной системами. Кроме того, бытовые ароматизаторы нередко содержат мускусные соединения, способные накапливаться в организме, что со временем может оказывать негативное влияние на эндокринную систему», — предупредила об опасности терапевт.

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Людям, которые хотят использовать бытовые ароматизаторы, доктор посоветовала отдавать предпочтение наиболее безопасным вариантам для здоровья. Она рекомендовала выбирать варианты, содержащие натуральные эфирные масла, и избегать тех, в составе которых указаны ЛОС.

Альтернативой синтетическим ароматизаторам терапевт назвала натуральные эфирные масла, например, масла лаванды, чайного дерева или цитрусовых, которые можно использовать в аромалампах или добавлять в воду для увлажнителя воздуха. Также можно создавать приятный запах в помещении с помощью сухих трав, цветочных лепестков или цедры цитрусовых, добавила врач.

Ранее биолог Эрика Макалистер назвала способы, которые помогут избавить дом от назойливых плодовых мушек. Избавиться от насекомых, по ее словам, помогут аромамасла: мушки не переносят запаха базилика, перечной мяты, эвкалипта, лемонграсса и лаванды.

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