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14:24, 11 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Запасы оружия у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин допустил проблемы с ПВО у Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают достаточными запасами оружия для продолжения конфликта, даже в случае остановки текущих поставок, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Вместе с тем, по его мнению, без поддержки США Украину ждут серьезные проблемы с противовоздушной обороной (ПВО).

«Думаю, где-то несколько месяцев они продержатся. Это если в целом на фронте все будет хорошо, а не как под Курском. Если как под Курском, то намного меньше. Также многое зависит от итогов переговоров с США в Саудовской Аравии, от того, что будет с передачей разведывательной информации», — считает военный эксперт.

Тем не менее, по словам Дандыкина, ВСУ не удастся избежать дефицита без поддержки США. В частности, речь о нехватке снарядов, поставки которых шли именно из Штатов.

«Будут сложности с HIMARS, с ракетами к Patriot. Это очень дорогое удовольствие. А после того, что случилось сегодня, после массированной атаки дронов, со стороны России будет серьезный ответ, ведь, по сути, это теракт против мирного населения. Так что сложнее всего Украине будет именно с ПВО», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объема иностранного оружия, находящегося на Украине, Киеву хватит на многие месяцы ведения боевых действий даже после остановки военной помощи из США.

До этого Песков положительно оценил приостановку помощи США Киеву. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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