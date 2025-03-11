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13:31, 11 марта 2025Бывший СССР

В Кремле заявили о наличии большого объема оружия на Украине

Песков: Объема оружия на Украине хватит на многие месяцы после остановки помощи
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объема иностранного оружия, находящегося на Украине, Киеву хватит на многие месяцы ведения боевых действий даже после остановки военной помощи из США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вооружений завезено столько, что даже после остановки поставок у украинцев будут еще многие-многие месяцы, чем и на что воевать», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине 4 марта. Решение о заморозке поставок было принято на фоне перепалки между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, случившимся в Белом доме накануне.

Ранее Песков положительно оценил приостановку помощи США Киеву. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине.

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