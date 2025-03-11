Женщина рассказала о тренировках по порке мужчин

Бывшая стриптизерша из Великобритании вспомнила, как тренировалась пороть мужчин, чтобы начать зарабатывать как БДСМ-госпожа. Об этом пишет Metro.

Мелисса Тодд 12 лет работала в стриптиз-клубе и, по ее словам, боялась, что так и состарится за этим занятием. Она тщетно пыталась найти обычную работу, затем познакомилась с опытной доминантрикс и решила пойти по ее же пути. Женщина зарегистрировалась на специальном сайте и стала искать клиентов для домашней порки. Ее объявление, в котором она называла себя опытной БДСМ-госпожой, заинтересовало пожилого мужчину по имени Джош.

«Я догадывалась, что первый раз будет немного травмирующим и странным, но вряд ли хуже первого срывания трусиков в стриптиз-клубе», — вспоминает Тодд. Готовясь к встрече с Джошем, она купила специальный прут, опробовала его на себе, а потом положила подушку на стул и стала бить ее. По словам женщины, с помощью подушки она училась вставать в правильные позы во время избиений и контролировать силу удара.

Тодд призналась, что боялась Джоша, поэтому попросила маму спрятаться в соседней комнате с битой. Однако он оказался приятным 70-летним мужчиной. По словам женщины, Джош стал посещать ее регулярно и объяснять, как лучше бить мужчин и каких клиентов лучше избегать. Тодд призналась, что смогла стать востребованной БДСМ-госпожой во многом благодаря его советам.

Ранее Мелисса Тодд рассказала о 40-летнем клиенте, который получает удовольствие, когда с ним обращаются как с младенцем. На первом сеансе с ним женщина искупала его, отшлепала за то, что тот слишком много плескался, и уложила спать.

