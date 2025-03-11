Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 11 марта 2025Из жизни

Женщина рассказала о тренировках по порке мужчин

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бывшая стриптизерша из Великобритании вспомнила, как тренировалась пороть мужчин, чтобы начать зарабатывать как БДСМ-госпожа. Об этом пишет Metro.

Мелисса Тодд 12 лет работала в стриптиз-клубе и, по ее словам, боялась, что так и состарится за этим занятием. Она тщетно пыталась найти обычную работу, затем познакомилась с опытной доминантрикс и решила пойти по ее же пути. Женщина зарегистрировалась на специальном сайте и стала искать клиентов для домашней порки. Ее объявление, в котором она называла себя опытной БДСМ-госпожой, заинтересовало пожилого мужчину по имени Джош.

«Я догадывалась, что первый раз будет немного травмирующим и странным, но вряд ли хуже первого срывания трусиков в стриптиз-клубе», — вспоминает Тодд. Готовясь к встрече с Джошем, она купила специальный прут, опробовала его на себе, а потом положила подушку на стул и стала бить ее. По словам женщины, с помощью подушки она училась вставать в правильные позы во время избиений и контролировать силу удара.

Материалы по теме:
«Я — красивая игрушка» Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
«Я — красивая игрушка»Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
14 октября 2021
«Лучший комплимент женщине — это эрекция» Исповедь бывшего стриптизера
«Лучший комплимент женщине — это эрекция»Исповедь бывшего стриптизера
10 марта 2025

Тодд призналась, что боялась Джоша, поэтому попросила маму спрятаться в соседней комнате с битой. Однако он оказался приятным 70-летним мужчиной. По словам женщины, Джош стал посещать ее регулярно и объяснять, как лучше бить мужчин и каких клиентов лучше избегать. Тодд призналась, что смогла стать востребованной БДСМ-госпожой во многом благодаря его советам.

Ранее Мелисса Тодд рассказала о 40-летнем клиенте, который получает удовольствие, когда с ним обращаются как с младенцем. На первом сеансе с ним женщина искупала его, отшлепала за то, что тот слишком много плескался, и уложила спать.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовую атаку дронами по Москве. В результате в Подмосковье горят дома, а в аэропортах введены ограничения

    В США анонсировали мобильное приложение для нелегальных мигрантов

    В ЖК под Москвой оцепили часть дома после атаки БПЛА

    Женщина рассказала о тренировках по порке мужчин

    Российская тревел-блогерша нашла альтернативу отдыху в ОАЭ

    Уехавший в США популярный блогер похвалил российские дороги и раскритиковал американские

    Раскрыты последствия повреждения ж/д путей в Подмосковье после атаки БПЛА

    В Москве нашли обломки беспилотника

    Губернатор Подмосковья показал кадры разрушений после атаки украинских беспилотников

    Бывшего президента Филиппин задержали по ордеру МУС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше