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10:33, 11 марта 2025Забота о себе

Женщинам перечислили несколько признаков называемого тихим убийцей рака

Терапевт Миссик: Боль, вздутие и отек живота могут указывать на рак яичников
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На рак яичников, часто называемый тихим убийцей из-за того, что он протекает практически бессимптомно, могут указывать боль, вздутие и отек живота, а также некоторые другие едва заметные признаки. Их терапевт Алекс Миссик перечислила в разговоре с Daily Mail.

Одним из наиболее распространенных проявлений рака яичников врач назвала боль во время секса. Также из-за расположения злокачественной опухоли в области малого таза женщина может жаловаться на частые боли в спине, дискомфорт внизу живота, вздутие и отек живота.

Другими возможными симптомами рака яичников терапевт назвала частые и острые позывы к мочеиспусканию, беспричинную диарею или запоры и чувство быстрого наполнения желудка во время еды. Тревожным сигналом, по ее словам, является и беспричинная крайняя усталость.

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Наконец, Миссик посоветовала не игнорировать нарушения менструального цикла, которые женщины часто списывают на начинающуюся менопаузу.

Ранее терапевт Ромина Дибра назвала указывающие на рак мозга неочевидные симптомы. По ее словам, признаком опасного заболевания могут быть головная боль в сочетании с проблемами со зрением.

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