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09:18, 11 марта 2025Россия

Жители Подмосковья рассказали об атаке дронов ВСУ

Жители подмосковного Видного рассказали об атаке дронов ВСУ и ее отражении
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Governor of Moscow region Andrei Vorobyov via Telegram / Handout via Reuters

Жители подмосковного Видного рассказали об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ее отражении. С ними пообщались журналисты Telegram-канала Shot.

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

По словам жителя Видного, он услышал громкие звуки около 5:00 по московскому времени. Подойдя к окну, россиянин, по его словам, услышал «жужжание» — так он описал звук работы двигателей дронов. После этого он взял ребенка и укрылся с ним в ванной комнате.

Ранее сообщалось, что при отражении атаки со стороны Украины в Подмосковье пострадали пять человек. Еще одного мирного жителя спасти не удалось.

ЖЗЛ
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