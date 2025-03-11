Живущая в доме престарелых телеведущая бросила из окна записку с просьбой о помощи

Ведущая Уильямс бросила в окно записку с просьбой о помощи и попала в больницу

Известная американская телеведущая Венди Уильямс, живущая в доме престарелых из-за недееспособности, необычным способом попросила о помощи и попала в больницу. Об этом пишет издание New York Post.

Сообщается, что ведущая выбросила из окна дома престарелых записку. «Помогите! Венди», — говорилось в ней

После этого к дому престарелых приехала скорая помощь и полиция. Правоохранители вывели Уильямс из здания, а позднее ее увезли на машине неотложной помощи. Причины произошедшего не раскрываются.

Ранее стало известно, что Уильямс запретили гулять из-за того, что она употребила алкоголь. Ведущая пожаловалась, что за время пребывания в доме престарелых ей удалось выйти на улицу лишь дважды.

О том, что Уильямс признали недееспособной, стало известно в ноябре 2024 года. В феврале того же года у телеведущей обнаружили деменцию.