Американский мессенджер перестал реагировать на запросы украинских спецслужб

Мессенджер Signal перестал реагировать на запросы СНБО Украины

Американский мессенджер Signal перестал реагировать на запросы Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, передает ТАСС.

По его словам, после ряда глобальных изменений, произошедших в мировой политике, мессенджер перестал отвечать на запросы правоохранительных органов Украины.

Заместитель секретаря СНБО также добавил, что ранее на запросы спецслужб Киева не отвечало руководство мессенджера Telegram. Однако, по его словам, ситуация изменилась после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что украинских чиновников будут наказывать за использование Telegram для работы. Юрчишин уточнил, что использовать мессенджер для частного общения не запрещается.