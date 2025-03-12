Белорусский игрок «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за пас ему вместо гола

Одноклубник Овечкина Протас поблагодарил россиянина за пас ему вместо гола

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Алексей Протас прокомментировал тот факт, что капитан клуба Александр Овечкин отдал пас ему, а не сам забил в пустые ворота в матче против «Анахайм Дакс». Его слова приводит журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Протас поблагодарил Овечкина и отметил, что у них был зрительный контакт в тот момент. «Невероятно, что он сделал эту передачу. И то, как он рад за меня, многое говорит о нем как о партнере по команде», — поделился форвард.

В матче против «Анахайма» Овечкин оформил ассистентский хет-трик. Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу столичного клуба.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 49 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.