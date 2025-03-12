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21:33, 11 марта 2025Мир

Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

Пресс-секретарь Левитт: Трамп встретится с генсеком НАТО Рютте 13 марта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

В четверг, 13 марта, состоится встреча президента США и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает РИА Новости.

«Президент Трамп примет генерального секретаря НАТО для рабочей встречи и ланча», — говорится в сообщении.

Ранее Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа. До этого генсек НАТО сообщал, что Украину не будут принимать в Североатлантический альянс в рамках мирной сделки. Рютте отмечал, что этот вопрос могут рассмотреть в будущем.

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