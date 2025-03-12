Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

Пресс-секретарь Левитт: Трамп встретится с генсеком НАТО Рютте 13 марта

В четверг, 13 марта, состоится встреча президента США и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передает РИА Новости.

«Президент Трамп примет генерального секретаря НАТО для рабочей встречи и ланча», — говорится в сообщении.

Ранее Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского восстановить отношения с администрацией Трампа. До этого генсек НАТО сообщал, что Украину не будут принимать в Североатлантический альянс в рамках мирной сделки. Рютте отмечал, что этот вопрос могут рассмотреть в будущем.