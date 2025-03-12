Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

Борис Джонсон: Если РФ откажется от прекращения огня, значит, она не хотела мира

Экс-премьер-министр Великобритании в соцсети X заявил, что если президент России Владимир Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то значит он вовсе не хотел мира.

«Украинцы доказали, что они могут заключить мир. Теперь Кремлю предстоит подписаться под планом Трампа — или столкнуться с последствиями. Если Путин откажется, мы поймем, что он не настроен серьезно по отношению к миру и никогда не был таковым», — говорится в публикации.

Ранее Киев по итогу переговоров выразил готовность принять предложение Вашингтона по немедленному прекращению огня сроком на 30 дней.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. Он подчеркнул, что российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.