Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:56, 12 марта 2025Культура

Буйнов показал кадры встречи со сбитой им пенсионеркой

Певец Александр Буйнов встретился со сбитой им в ДТП пенсионеркой
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Александр Буйнов прервал молчание после ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артист отметил, что встретился с Аллой Смирновой и готов рассказать всем, что на самом деле произошло в момент инцидента. К публикации Буйнов приложил кадры встречи с женщиной в больнице, а также анонсировал программу «Прямой эфир», посвященную происшествию.

«Вокруг этой истории раздули много лжи, а я хочу честного разговора. Эта ситуация — одно из самых больших испытаний в моей жизни», — заявил певец.

27 февраля стало известно, что Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Впоследствии телеведущий Дмитрий Борисов, комментируя состояние пострадавшей, сообщил, что пенсионерке стало хуже.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Зеленский заявил о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам

    В Центральном Детском магазине в Москве произошел пожар

    В Госдуме оценили вероятность запрета в России астрологов и гадалок

    Госсекретарь США раскрыл последствия отказа России от перемирия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше