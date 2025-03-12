Буйнов показал кадры встречи со сбитой им пенсионеркой

Певец Александр Буйнов встретился со сбитой им в ДТП пенсионеркой

Певец Александр Буйнов прервал молчание после ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артист отметил, что встретился с Аллой Смирновой и готов рассказать всем, что на самом деле произошло в момент инцидента. К публикации Буйнов приложил кадры встречи с женщиной в больнице, а также анонсировал программу «Прямой эфир», посвященную происшествию.

«Вокруг этой истории раздули много лжи, а я хочу честного разговора. Эта ситуация — одно из самых больших испытаний в моей жизни», — заявил певец.

27 февраля стало известно, что Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Впоследствии телеведущий Дмитрий Борисов, комментируя состояние пострадавшей, сообщил, что пенсионерке стало хуже.