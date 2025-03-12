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20:17, 12 марта 2025Россия

Десятки россиян удалось эвакуировать из Суджи

Врио курского губернатора Хинштейн сообщил об эвакуации 68 человек из Суджи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Десятки россиян удалось эвакуировать из Суджи в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«68 наших граждан силами военных и волонтеров эвакуированы с территории Суджи! На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники!», — написал чиновник.

Граждан уже осмотрели врачи скорой и центра медицины катастроф. Экстренная госпитализация, отметил врио главы, никому не потребовалась. Тех, кого разместят в ПВР, повторно осмотрят медики.

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