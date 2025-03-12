Общественник Синельников: Началась эвакуация выживших мирных жителей из Суджи

Началась эвакуация выживших мирных жителей из освобожденной Суджи Курской области. Об этом заявил общественник Владимир Синельников в Telegram-канале.

По сведениям активиста, курский город сейчас находится под полным контролем российских военных.

Синельников пояснил, что из Суджи вывезены десятки человек.

До этого сообщалось о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) просочиться в Суджу.

В частности, украинские бойцы были замечены на трех-четырех багги и боевой бронированной машине.

Информация о том, что Вооруженные силы России начали штурм Суджи, появилась днем 8 марта. Для прорыва туда свыше 800 военных преодолели десятки километров по трубопроводу под землей в рамках операции «Поток».