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13:29, 12 марта 2025Силовые структуры

ФСБ и спецназ Росгвардии задержали пятерых обнальщиков за вывод 250 миллионов рублей

СК: В Красноярске задержаны пятеро членов ОПГ за обналичивание 250 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom  

В Красноярске сотрудники ФСБ при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали пятерых членов преступной группировки за обналичивание 250 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело в отношении пяти красноярцев по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. По версии следствия, с 2022 года они занимались выводом безналичных денежных средств в наличный оборот, используя подставных лиц с низким социальным статусом. Обналичивание шло через 50 фиктивных фирм под видом сделок за вознаграждение в 10 процентов от суммы. Доходы ОПГ оцениваются в 25 миллионов рублей.

Кроме того, подозреваемые организовали незаконный вычет по НДС для красноярских компаний на общую сумму, превышающую 400 миллионов рублей.

В ходе обысков по месту жительства задержанных изъяты золотые слитки, 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро.

Ранее заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева заявила о резком росте сомнительных денежных переводов. По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированных банками, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем за 2022-й.

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