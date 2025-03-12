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15:32, 12 марта 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Рубио: Гарантии безопасности для Украины предполагают сдерживание
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Гарантии безопасности для Украины предполагают сдерживание, но для начала их необходимо обсудить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-коференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

«Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность, но вопрос — в каких именно условиях. Может ли Украина обеспечить достаточное сдерживание (...). Это точно будет частью будущих обсуждений», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также указал на то, что в данный момент стороны стремятся договориться о «прекращении военных действий на Украине, а также достичь определенного уровня дипломатии».

Ранее Рубио сообщил, что американские и украинские представители обсуждали вопрос территориальных уступок на переговорах в Джидде. По словам госсекретаря, основная часть дискуссии касалась того, как будет выглядеть переговорный процесс, о конкретных условиях речи пока не было.

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