Госсекретарь США рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Рубио: Гарантии безопасности для Украины предполагают сдерживание

Гарантии безопасности для Украины предполагают сдерживание, но для начала их необходимо обсудить. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-коференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

«Мы хотим увидеть долгосрочную безопасность, но вопрос — в каких именно условиях. Может ли Украина обеспечить достаточное сдерживание (...). Это точно будет частью будущих обсуждений», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио также указал на то, что в данный момент стороны стремятся договориться о «прекращении военных действий на Украине, а также достичь определенного уровня дипломатии».

Ранее Рубио сообщил, что американские и украинские представители обсуждали вопрос территориальных уступок на переговорах в Джидде. По словам госсекретаря, основная часть дискуссии касалась того, как будет выглядеть переговорный процесс, о конкретных условиях речи пока не было.