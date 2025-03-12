Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

Производитель роботов-пылесосов iRobot предупредил о возможном банкротстве

Американская компания iRobot, известная производством роботов-пылесосов, предупредила инвесторов о возможном закрытии. На это обратило внимание издание Gizmodo.

В компании рассказали о «серьезных сомнениях» в продолжении работы. Представители фирмы, которую называют крупнейшим производителем роботов-пылесосов в мире, рассказали о падении продаж на 44 процента за последний квартал 2024-го. В iRobot предсказали, что выпущенная недавно линейка недорогих роботов поможет немного исправить ситуацию, но фирма может обанкротиться в течение ближайших 12 месяцев.

По словам журналистов издания, у обывателей iRobot является синонимом слова «робот-пылесос». Однако проблемы компании доказывают, что, во-первых, прорыва в производстве роботов за последние годы не случилось, а во-вторых, подобные устройства все еще не стали гаджетами, без которых невозможно жить. «Роботы-пылесосы — это скорее прихоть, а не необходимость», — заметили авторы.

Также в материале говорится, что iRobot раньше была первопроходцем на рынке автоматических пылесосов, но сейчас ее теснят китайские производители — Xiaomi и Roborock. Те готовы предложить те же функции, но за более низкую стоимость. Специалисты Gizmodo отметили, что последним шансом iRobot может оказаться ее приобретение Amazon — ранее корпорация уже пыталась купить компанию.

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