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13:56, 5 марта 2025Наука и техника

Беспилотный суперкар установил рекорд скорости

Беспилотный автомобиль Maserati разогнался до рекордных 318 километров в час
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IMAGO / Sebastian Geisler / Globallookpress.com

В США беспилотный суперкар Maserati MC20 Coupe разогнали до скорости 318 километров в час. На это обратило внимание издание The Verge.

Итальянский суперкар без водителя побил рекорд скорости на 4,5-километровой взлетно-посадочной полосе в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Автомобиль находился под управлением автопилота на базе искусственного интеллекта (ИИ), разработанного инженерами Миланского технического университета (Италия) и стартапа Indy Autonomous Challenge (IAC).

Maserati MC20 Coupe побил рекорд экспериментального автомобиля IAC AV-21 от IAC, установленный в апреле 2022 года. Тогда беспилотник разогнали до скорости 309 километров в час. Уточняется, что Maserati MC20 Coupe ранее удавалось разогнать до скорости 285 километров в час. Суперкаром может управлять как ПО, так и живой пилот.

«Целью высокоскоростных испытаний является оценка поведения роботов-водителей в экстремальных условиях», — заметил профессор Серджио Маттео Саварези из Миланского технического университета. По его словам, в ходе тестирования ученые фиксировали устойчивость, надежность и время реакции ИИ. В будущем эти данные можно будет применять для повышения безопасности движения на дорогах общего пользования.

В конце февраля глава Tesla Илон Маск заявил, что его корпорация использовала общедоступные видео из Китая для обучения своей системы автопилота. «Мы просто использовали общедоступное видео в интернете для обучения автопилота на симуляторе», — признался предприниматель, компания которого ранее запустила услугу автопилота для китайских пользователей.

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