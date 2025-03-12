Кремль анонсировал контакты России и США в ближайшее время

Песков: Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты по Украине

Между Россией и США в ближайшие дни запланированы контакты по итогам состоявшейся встречи американской и украинской делегаций в Джидее, о которых позже проинформирует Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц по различным каналам в ближайшие дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров в Джидде, а также о достигнутых на встрече пониманиях», — указал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Кремль будет информировать по мере того, как контакты между Москвой и Вашингтоном состоятся.