Лавров дал интервью американским блогерам

Захарова: Глава МИД России Лавров дал интервью трем американским блогерам

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью трем американским блогерам. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Подробнейшим образом Сергей Викторович Лавров, естественно, не просто остановился, а посвятил все интервью ситуации вокруг украинского кризиса, от этимологии до современного состояния и возможности ведения контактов, дипломатических усилий на этом направлении», — заявила дипломат.

Ранее известный американский блогер и журналист Лекс Фридман, ранее взявший интервью у украинского лидера Владимира Зеленского и заявлявший о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным, приехал в Москву.