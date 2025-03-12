Леса Амазонки вырубили ради климатического саммита COP30

Леса Амазонки вырубили ради строительства автомагистрали, которая проходит через охраняемые территории. Транспортное сообщение решили улучшить в преддверии климатического саммита COP30 в бразильском городе Белен, пишет «Би-би-си».

Длина нового шоссе составляет более 13 километров. По мнению экспертов, дорога разрушает экосистему леса и разделяет природные территории. Ученые считают, что магистраль затруднит передвижение диких животных и осложнит реабилитацию пострадавших особей, которых выпускают в лес после лечения. От проекта страдают и местные жители: некоторые лишаются дохода от плантаций, вырубленных в ходе строительства.

При этом власти называют проект устойчивым. Они обещают создать специальные переходы для животных, велосипедные дорожки и внедрить использование солнечной энергии.

Ранее сообщалось, что на фоне изменения климата в России может вырасти число стихийных бедствий.