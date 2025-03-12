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00:31, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли сроки заключения сделки по полезным ископаемым

Ермак: сделка по полезным ископаемым будет подписана, когда будет удобно США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл, что сделка по полезным ископаемым на Украине будет подписано тогда, когда США сочтут это удобным. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда определит для себя удобным американская сторона, наши партнеры, тогда это соглашение и будет подписано», — отметил Ермак в ходе переговоров с американской делегацией в Джидде.

По его словам, со стороны Киева для сделки все готово, в том числе определены лица, которые должны подписать документ. Ермак пояснил, что упоминанием о соглашении в заявлении по итогам переговоров в Джидде США и Украина «просто подтвердили намерения двух сторон, чтобы это действительно случилось».

Ранее сообщалось, что Украина и США представят совместное заявление с пересказом прошедших в Джидде днем 11 марта переговоров. Также планируется упомянуть и обсуждение сделки по использованию полезных ископаемых на территории Украины.

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