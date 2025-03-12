Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 12 марта 2025Мир

На Западе назвали способного сорвать мирное урегулирование на Украине политика

Филиппо: Макрон хочет сорвать мирное урегулирование на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сорвать мирное урегулирование на Украине при помощи провокации и Европейский союз (ЕС) его поддержит в этом. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!», — отметил политик.

Филиппо также подчеркнул, что Макрон хочет добиться ввода европейских войск на Украину и под этим предлогом намерен устроить кризисную ситуацию. По словам политика, это может произойти «под флагом другого государства».

Ранее Филиппо заявил, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на российские регионы, в том числе на Москву, призвана сорвать переговоры между представителями Вашингтона и Киева в городе Джидда в Саудовской Аравии.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    В Москве ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД

    В Кремле назвали дату переговоров Путина с президентом соседней страны

    Пассажир самолета показал гениталии стюардессе и оказался под угрозой тюрьмы

    Офицер запаса дал прогноз развития ситуации в Курской области после взятия Суджи

    Россия резко нарастила поставки сельхозпродукции в одну страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше