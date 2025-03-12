Филиппо: Макрон хочет сорвать мирное урегулирование на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сорвать мирное урегулирование на Украине при помощи провокации и Европейский союз (ЕС) его поддержит в этом. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!», — отметил политик.

Филиппо также подчеркнул, что Макрон хочет добиться ввода европейских войск на Украину и под этим предлогом намерен устроить кризисную ситуацию. По словам политика, это может произойти «под флагом другого государства».

Ранее Филиппо заявил, что массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на российские регионы, в том числе на Москву, призвана сорвать переговоры между представителями Вашингтона и Киева в городе Джидда в Саудовской Аравии.