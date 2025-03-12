Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 12 марта 2025Экономика

Немецкий автогигант согласился делать оружие

ZDF: Шеф Volkswagen Блюме заявил о готовности концерна делать военную технику
Кирилл Луцюк

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

В ситуации, когда будущее концерна Volkswagen выглядит неопределенным, он готов участвовать в производстве оружия и военной техники. Об этом заявил генеральный директор этого автогиганта Оливер Блуме. Его процитировало ZTF.

По его словам, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Однако концерн принципиально открыт для таких тем. Блуме также отметил, что компания пока не обсуждала это с представителями военной промышленности детально. Однако он подчеркнул, что VW может предложить немало соответствующих вариантов.

В 2024 году операционная прибыль концерна упала на 15 процентов. Стремительное сокращение продаж на рынках Европы и Китая вынудило автогиганта сильно ужать производственные мощности.

Кроме того, VW предсказывают серьезные проблемы в среднесрочной перспективе из-за агрессивной торгово-экономической политики властей США.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше