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15:17, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

Полковник предположил следующий шаг ВС РФ после выхода ВСУ из Суджи

Полковник Матвийчук: После выхода ВСУ из Суджи может быть создана буферная зона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

После выхода бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Суджи Курской области Российская армия может создать буферную зону вблизи границ региона, предположил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Возможный следующий шаг Вооруженных сил (ВС) РФ под Курском эксперт назвал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что ВСУ покинули Суджу фактически без боев. Уточнялось, что значительная часть городской инфраструктуры и жилых домов осталась нетронутой благодаря тому, что украинские военные ушли из города без активного сопротивления.

«Суджа остается административным центром России. Думаю, там будут проведены мероприятия, (...) после чего будут созданы отряды территориальной обороны, которые будут обеспечивать налаживание мирного процесса», — заявил Матвийчук.

Давление наших войск на ВСУ продолжится, и наши войска перейдут границу и войдут в Сумскую и Черниговскую области для создания буферной зоны

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Кроме того, эксперт допустил изменения как внутри ВСУ, так и по всей Украине после выхода украинской армии из Суджи.

«Начнутся организационные мероприятия ВСУ, снятие генералов, возможно кого-то отдадут под суд, потому что это реально разгром группировки, вторгнувшейся в Курской области. Я думаю, будут даны оценки личности Владимира Зеленского, возможно, Верховная рада попытается объявить ему импичмент. То, что изменения на Украине будут, — это точно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Российские войска начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений Вооруженных сил России использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

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