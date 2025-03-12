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21:18, 11 марта 2025Мир

ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

Представитель генсека ООН Дюжаррик осудил атаку дронов ВСУ на регионы России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentin Lacoste / Unsplash

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает нападения на гражданское население и инфраструктуру. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.

Чиновник считает, что в будущем такие атаки не должны происходить. Он отметил, что необходимо стремиться к снижению напряженности в конфликте между Россией и Украиной и добиваться немедленного прекращения боевых действий.

ВСУ при помощи беспилотников атаковали регионы России в ночь на 11 марта. В Минобороны РФ сообщали, что для атаки использовали 343 дрона. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что своими действиями Киев продемонстрировал «свою истинную террористическую сущность».

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