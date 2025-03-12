ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

Представитель генсека ООН Дюжаррик осудил атаку дронов ВСУ на регионы России

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает нападения на гражданское население и инфраструктуру. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

«Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил Дюжаррик.

Чиновник считает, что в будущем такие атаки не должны происходить. Он отметил, что необходимо стремиться к снижению напряженности в конфликте между Россией и Украиной и добиваться немедленного прекращения боевых действий.

ВСУ при помощи беспилотников атаковали регионы России в ночь на 11 марта. В Минобороны РФ сообщали, что для атаки использовали 343 дрона. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что своими действиями Киев продемонстрировал «свою истинную террористическую сущность».