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13:16, 12 марта 2025Россия

Оценено будущее «тоннельных войн» после успешной операции Российской армии

Шлепченко: Минобороны следует развивать концепцию ведения тоннельных войн
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

О том, есть ли будущее у «тоннельных войн», после успешной операции Российской армии под Курском в беседе с «Царьградом» высказался военный обозреватель Влад Шлепченко.

Специалист считает, что успехи в Курской области стали возможны благодаря героизму и выносливости солдат Вооруженных сил РФ, а также нестандартному мышлению командования. Это указывает на то, что успех был не следствием технологического превосходства, а результатом упорства и смекалки.

При этом, по его мнению, то, какие результаты дала проделанная российскими бойцами колоссальная работа, должно сподвигнуть Генштаб и Минобороны обратить внимание на развитие такой концепции в ведении боев. Так, следует работать над созданием специализированных роботов и инженерного оборудования, которые будут помогать для прокладки тоннелей. Это может стать ключевым элементом в будущих операциях, особенно с учетом возможного в будущем взятия под контроль Россией Харькова и Киева, указал Шлепченко.

Ранее военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Репке призвал взорвать все российские трубопроводы, ведущие в Европейский союз, испугавшись, что таким образом «Россия использует трубы для отправки солдат и оружия на Запад». Так он отреагировал на проникновение российских бойцов в Суджу через газопровод.

Известно, что российские военные разработали операцию под названием «Поток» для заброски десанта в тыл Вооруженных сил Украины меньше чем за месяц. Для ее реализации из трубы откачали остатки газа и наполнили ее воздухом. Также в ней были созданы условия для длительного пребывания солдат. Таким образом в Суджу смогли зайти более 800 российских военнослужащих и добровольцев, нанеся противнику неожиданный удар. Эта тактика, по мнению многих экспертов, создала переломный момент в битве за Курскую область.

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