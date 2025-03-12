Поношенные кроссовки Balenciaga и Puma высмеяли в сети фразой «собачники в тренде»

Пользователи сети подняли на смех поношенную обувь из совместной коллекции французского модного дома Balenciaga и немецкого спортивного бренда Puma. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице ресейл-платформы Highsnobiety в TikTok.

В размещенном видео запечатлены белые спортивные кроссовки. На них присутствуют следы грязи и потертости.

Юзеры удивились такому дизайну новинки и высмеяли его следующими фразами в комментариях под роликом: «Собачники в тренде», «А я свои такие кроссовки только вчера выбросил», «Очередной обман от Balenciaga для богатых людей», «Вы нашли их в комиссионном магазине?», «То есть на барахолке нужно быть внимательнее. Я понял».

Ранее сообщалось, что Balenciaga и Puma презентовали сумку в виде мятого пакета.