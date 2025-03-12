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13:55, 12 марта 2025Культура

Режиссер «Мастера и Маргариты» сравнил Андреасяна и Тарковского

Режиссер Юрий Кара назвал проекты Андреасяна фильмами на уровне второго класса
Ольга Коровина
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский режиссер Юрий Кара, известный по экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита» 1994 года, сравнил творчество своих коллег Сарика Андреасяна и Андрея Тарковского. Его слова приводит «Абзац».

«Сарик — это кино на уровне второго класса, где два плюс два будет пять. А Тарковский — высшая математика», — заявил Кара. По его мнению, любой скандал с участием Андреасяна станет лишь дополнительной рекламой его творчества.

Кара также высказался о финансировании проектов режиссера. Он отметил, что ради поддержки культурного кода в России нужно пересмотреть взгляды на то, какие фильмы предлагаются зрителям. «То, что делает Андреасян, за гранью. (...) Мне непонятен вкус людей, которые дают деньги», — сказал кинематографист.

Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин Андреасяна. Он отметил, что за последние 10 лет на проекты режиссера было выделено 590 миллионов рублей, однако фильмы не вызвали большого интереса у зрителей. Депутат также упомянул перепалку кинематографиста со студентами, его заявление о ненависти к творчеству Тарковского и употребление ненормативной лексики.

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