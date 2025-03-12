Российские срочники полгода прожили на оккупированной ВСУ части Курской области и выжили

Срочники РФ выжили, проведя полгода на оккупированной части Курской области

Российские срочники полгода прожили на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области и выжили. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

12 марта было опубликовано видео с покидающими Суджу людьми. На нем, в частности, запечатлены двое молодых людей. Они представляются срочниками и называют свои фамилии.

Канал делает вывод, что срочники находились на оккупированной территории с первых чисел августа — именно тогда началось вторжение ВСУ в Курскую область. «Парней надо показывать как пример для подрастающего поколения и символ несломленного русского духа», — отметил «Рыбарь».

Визуальные подтверждения контроля Суджи российскими войсками появились утром 12 марта. Кроме того, об освобождении райцентра заявили несколько военных блогеров. При этом Минобороны в сводке об обстановке в приграничном регионе о возвращении Суджи под российский контроль не упомянуло.

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