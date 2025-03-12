Появились первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими

Опубликовано видео с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими

В сети появилось первое видео с гражданскими, выходящими из освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджи Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Два майора».

На кадрах, снятых военным на окраине Суджи, видно женщину и пожилого мужчину в инвалидной коляске, которых сопровождают два российских срочника. Видимых травм на россиянах нет.

Ранее в сети появились кадры с бойцами ВСУ, которые пытаются покинуть освобожденный город.

О том, что российские войска взяли под контроль Суджу, стало известно утром 12 марта. На данный момент по периметру города выставлены блокирующие силы. Бойцы Вооруженных сил России прорвались в город 8 марта по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.