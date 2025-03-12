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05:23, 12 марта 2025Бывший СССР

Российские войска сбили 28 беспилотников ВСУ

Бигма: Западная группировка войск сбила 28 беспилотников ВСУ за сутки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Олег Мороз / Unsplash

За прошедшие сутки российские военнослужащие Западной группировки войск сбили 28 беспилотников и 1 снаряд HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за указанный период также были ликвидированы до 225 солдат противника. Кроме того, уничтожена и различная техника ВСУ.

«[Уничтожены] два танка Т-72 и Т-64, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении. Бигма уточнил, что были также уничтожены четыре станции спутниковой связи Starlink. Помимо этого, два солдата ВСУ сдались в плен.

Ранее группировка войск «Запад» взяла в плен пятерых украинских военнослужащих.

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