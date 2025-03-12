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04:30, 12 марта 2025Наука и техника

Продажи умных часов впервые упали

CR: Продажи умных часов упали в 2024 году впервые в истории
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Аналитики агентства Counterpoint Research (CR) зафиксировали падение поставок умных часов на мировом рынке. Об этом сообщается в опубликованном на сайте организации отчете.

По итогам 2024-го глобальный рынок смарт-часов снизился на 7 процентов. Это стало первым снижением поставок за все время наблюдений. Спад связали со снижением продаж часов одного из лидеров рынка Apple, который поставляет дорогие девайсы. При этом сегмент недорогих часов отдельно показал стабильный рост.

Больше всего устройств на рынок поставили Apple, Huawei и Samsung — их доля составила 22, 13 и 9 процентов. Ниже расположили Xiaomi и iMoo. Сильнее всего в объемах поставок потеряла Apple — у американского IT-гиганта они снизились на 19 процентов. Самый заметный рост продемонстрировала Xiaomi, которая увеличила поставки умных часов на 135 процентов.

По итогам 2024 года изменился главный рынок умных часов — вместо индийского им стал китайский. На Китай пришлось 25 процентов всех поставок смарт-часов. Ниже расположились Индия, Северная Америка, Европа и Азиатский регион (за исключением Китая и Индии).

Аналитик CR Балбир Сингх заявил, что самый заметный рост продемонстрировал сегмент детских умных часов, поставщик которых iMoo попал в топ-5 брендов смарт-устройств. По прогнозу экспертов, рынок умных часов будет медленно восстанавливаться в 2025 году.

В феврале специалисты Counterpoint Research заявили, что каждый четвертый проданный в 2024 году смартфон оказался премиальным. Авторы отчета объяснили, что в долгосрочной перспективе покупка флагманского девайса позволяет пользователям сэкономить.

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