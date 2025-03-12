Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:10, 12 марта 2025Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

Трамп отказался отвечать на вопрос о переговорах с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«Я не буду комментировать это, но вчера мы добились большого успеха», — сказал американский лидер. Он также сообщил, что пока «не говорил по существу» с Путиным о потенциальном прекращении огня.

Ранее Трамп заявил о важности согласия Путина на прекращение огня. До этого российский лидер сообщал, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с Киевом.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Появились новые подробности о состоянии здоровья Папы Римского

    Путину доложили о ходе освобождения Курской области

    Бывшего президента Филиппин взяли под стражу МУС

    Путин надел камуфляж

    Возлюбленная Тимати едва не оголила грудь перед камерой

    Госсекретарь США назвал сроки прекращения огня на Украине в случае согласия России

    Путин провел совещание в пункте управления курской группировкой

    В МИД высмеяли слова Зеленского о Крыме

    Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц позвонил в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше