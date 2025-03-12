Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

Трамп отказался отвечать на вопрос о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

«Я не буду комментировать это, но вчера мы добились большого успеха», — сказал американский лидер. Он также сообщил, что пока «не говорил по существу» с Путиным о потенциальном прекращении огня.

Ранее Трамп заявил о важности согласия Путина на прекращение огня. До этого российский лидер сообщал, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с Киевом.