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22:58, 11 марта 2025Мир

Трамп заявил о необходимости согласия Путина на прекращение огня

Трамп: Согласие Путина важно для завершения конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Aditya Vyas / Unsplash

Президент США Дональд Трамп уверен, что согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня — это 75 процентов пути к завершению конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня]», — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что намерен поговорить с Путиным в течение недели. Трамп также выразил надежду на то, что Россия даст свое согласие на установление режима прекращения огня.

Путин в свою очередь ранее уже говорил, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с украинской стороной.

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