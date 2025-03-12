Трамп заявил о необходимости согласия Путина на прекращение огня

Трамп: Согласие Путина важно для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня — это 75 процентов пути к завершению конфликта на Украине. Его цитирует РИА Новости.

«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня]», — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что намерен поговорить с Путиным в течение недели. Трамп также выразил надежду на то, что Россия даст свое согласие на установление режима прекращения огня.

Путин в свою очередь ранее уже говорил, что готов к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отмечал, что готов выделить людей для переговоров с украинской стороной.