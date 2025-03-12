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17:25, 12 марта 2025Путешествия

Три десятка туристов оказались в открытом море на тонущем катере в Таиланде

Bangkok Post: 28 туристов застряли на тонущем катере в Таиланде
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Paul Lakatos / Globallookpress.com

Почти три десятка туристов оказались на тонущем катере в Андаманском море в Таиланде. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

10 марта судно выполняло рейс с острова Ко Липе на курорт Пхукет. Из-за больших волн лодка дала течь, из-за заполнившей катер воды капитан не смог причалить к ближайшей пристани.

На место происшествия направили патрульную лодку и скоростной катер, на них эвакуировали 28 пассажиров с тонущего судна. Никто не пострадал.

Ранее в Колумбии загорелся туристический катер. Испуганные люди начали прыгать через перила в море.

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