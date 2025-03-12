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22:31, 12 марта 2025Спорт

ЦСКА выиграл у «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ

ЦСКА победил «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 50-й минуте забил нападающий Секу Койта. На 58-й минуте счет сравнял защитник Дмитрий Скопинцев. Через пять минут вновь вывел армейцев вперед хавбек Матвей Кисляк.

Ответная встреча между командами пройдет на стадионе «ВТБ-Арена». Она состоится 15 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит». Место проведения финала турнира в сезоне-2024/2025 пока не определено.

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